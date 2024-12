Fermata del gas da Gazprom alla Moldova: il Paese si prepara a seri blackout, il comunicato dell’azienda

Gazprom ha annunciato la sospensione totale delle forniture di gas alla Moldova a partire dal 1° gennaio 2025, a causa di un debito non saldato dal governo moldavo. La società russa ha inviato una comunicazione a Moldovagaz, l’azienda energetica controllata dallo stato moldavo, specificando che la sospensione rimarrà in vigore fino a quando non verrà raggiunto un nuovo accordo. Gazprom ha inoltre riservato il diritto di risolvere unilateralmente il contratto e di richiedere indennizzi per eventuali violazioni.

Il primo ministro moldavo, Dorin Recean, ha contestato l’importo del debito, sostenendo che non è stato convalidato da una valutazione internazionale indipendente. Nel comunicato di Gazprom si afferma che la decisione è basata su normative russe e disposizioni contrattuali, con l’inizio della sospensione fissato per le 8:00 ora di Mosca.

La Moldova è fortemente dipendente dalle forniture di gas russo, da cui riceve oltre la metà del suo fabbisogno energetico. La decisione di Gazprom di interrompere le forniture potrebbe causare gravi interruzioni dell’energia elettrica, costringendo il Paese a prepararsi per possibili blackout. Nonostante il governo moldavo stia cercando di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, la situazione rimane critica.

Inoltre, la Moldova si trova nella difficultà di dover affrontare l’imminente scadenza del flusso di gas russo attraverso l’Ucraina, il che complica ulteriormente la crisi energetica. La mancanza di un approvvigionamento sicuro di gas potrebbe portare a gravi conseguenze economiche e sociali, rendendo urgentemente necessario trovare soluzioni alternative per fronteggiare la crisi in arrivo.

L’azienda Gazprom, attraverso questa decisione, mostra una posizione inflessibile nei confronti dei debiti contrattuali, mentre la Moldova, già in una situazione difficile, si trova a dover agire rapidamente per evitare una catastrofe energetica. La situazione è complessa e potrebbe avere impatti significativi sia a livello nazionale sia nel contesto geopolitico più ampio, dato il forte legame della Moldova con la Russia per quanto riguarda l’energia.