Fermata dei Trasporti: Sciopero di Trenitalia il 18 e 19 Marzo 2025 e Motivi della Protesta

Disagi previsti per pendolari e viaggiatori il 18 e 19 marzo 2025 a causa di uno sciopero nazionale dei trasporti ferroviari indetto da USB Lavoro Privato, che coinvolgerà Trenitalia, Trenord e Italo. L’agitazione inizierà alle ore 21 di martedì 18 marzo e terminerà alla stessa ora del giorno seguente, per un totale di 24 ore. Lo sciopero riguarderà il personale delle Ferrovie dello Stato e potrà estendersi ad altri operatori. Secondo la Commissione di Garanzia, le attività ferroviarie saranno interessate dallo stop, eccetto per alcune divisioni specifiche.

Durante lo sciopero, si prevede un impatto significativo su cancellazioni e ritardi, interessando anche il trasporto merci. Trenitalia garantirà alcuni treni a lunga percorrenza e servizi regionali nelle fasce orarie di maggiore affluenza: nei feriali dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00, nei festivi dalle 07:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Le motivazioni alla base della protesta includono nuove restrizioni sul diritto di sciopero imposte dalla Commissione di Garanzia, considerate dai sindacati come un attacco alla libertà sindacale. Le sigle sindacali contestano l’ampliamento dei servizi minimi garantiti e la regola che obbliga a garantire il servizio anche durante lo sciopero di un solo operatore, ritenendo che tali misure favoriscano le aziende e limitino il potere contrattuale dei lavoratori. Oltre allo sciopero, è previsto un sit-in davanti al Ministero dei Trasporti e un ricorso al TAR del Lazio. Sono annunciate ulteriori iniziative se non verranno date risposte.