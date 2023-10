fermarlo potrebbe salvargli la vita

Le strade sono molto pericolose per i nostri felini, soprattutto di notte. Vediamo come possiamo evitare che il gatto scappi di casa.

Chi condivide la propria vita con un felino, sebbene possa dire il contrario sull’affetto che questa piccola creatura può donare ad un essere umano, può sicuramente confermare quanto a volte i gatti possano essere davvero indipendenti. Tuttavia nonostante la loro indipendenza anche i nostri amici a quattro zampe, proprio come i cani, hanno bisogno di attenzione, soprattutto quando la nostra palla di pelo ha l’abitudine di scappare.

I motivi per cui i felini scappano sono molti, ma come ben sappiamo sono molti anche i pericoli per Micio che si trovano all’esterno della nostra casa. Per questo motivo sarebbe opportuno evitare che il gatto scappi soprattutto di notte. Vediamo insieme come fare.

Come evitare che il gatto scappi di casa

Chi convive con una felino, almeno una volta nella vita ha dovuto rincorrerlo o cercarlo per le strade del quartiere. Ciò perché, i gatti per un motivo o per un altro tendono a scappare di casa. Infatti molto spesso a causa della loro curiosità, soprattutto i gattini, e dei loro istinti, come l’istinto della riproduzione e l’istinto predatorio, il nostro amico a quattro zampe tende a scappare e ritrovarsi tra i pericoli che la strada riserva per lui.

Sebbene molto spesso i felini, grazie al loro senso di orientamento tendono a tornare a casa, a volte, proprio la presenza di un predatore o un eventuale incidente, possono impedire al Micio di tornare in famiglia. Per il bene della sua salute, in quanto il gatto potrebbe incontrare altri felini e contrarre patologie o potrebbe provocarsi ferite per vari motivi, sarebbe opportuno evitare che il gatto scappi di casa. Come possiamo fare? Ecco alcuni consigli.

Sterilizzazione

Una delle prime cose che possiamo fare per evitare che il gatto possa scappare è sterilizzarlo o castrarlo. Ciò perché, uno dei motivi per cui, soprattutto i gatti maschi, tendono a scappare è proprio per riprodursi. Effettuando la castrazione o la sterilizzazione, il gatto sarà più calmo e non avrà bisogno di scappare.

Intrattenere il felino

I nostri amici a quattro zampe possono scappare anche quando sono stressati o ansiosi. Una mancanza di stimoli e di attività fisica porta il felino a presentare stress e ansia. Per questo motivo è consigliabile offrire al nostro amico peloso dei giocattoli, in modo tale che possano stimolare la sua mente e il suo fisico. Potrebbe essere utile l’acquisto di un tiragraffi ma anche di mensole dove il Micio possa arrampicarsi e saltare.

Evitare che il gatto resti troppo tempo solo

Sebbene i felini siano diversi dai cani, anche loro, seppur meno, hanno bisogno di compagnia e attenzioni. Anche se il gatto trascorre la maggior parte delle ore della giornata a dormire, potrebbe non essere un problema lasciarlo da solo per poche ore, ma sarebbe opportuno evitare di lasciarlo da solo per periodi di tempo più lunghi.

Ciò perché, un gatto che sta per molte ore da solo tende ad annoiarsi a stare male, di conseguenza potrebbe trovare anche una via d’uscita e scappare. Inoltre, soprattutto se il gatto è piccolo, sarebbe opportuno, anche se lo lasciamo per poche ore da solo, mettere il gatto in una stanza dove non siano presenti oggetti che possano essere pericolosi per lui. Nel caso in cui non sia possibile trascorrere più tempo con il nostro amico peloso, l’ideale sarebbe trovare qualcuno che possa tenergli compagnia.