Fermare i treni sulla Ventimiglia-Genova

Il maltempo sta creando seri problemi in Liguria, in particolare nel savonese, dove vari torrenti sono esondati o a rischio di esondazione. I torrenti Ferrania e Bormida hanno già rotto gli argini, mentre si teme per la situazione del Nimbalto a Loano. Le condizioni meteo avverse hanno costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria tra Loano e Pietra Ligure sulla linea Ventimiglia-Genova a partire dalle 14, causando disagi ai viaggiatori. Il torrente Nimbalto è sotto stretta osservazione a Savona, e di conseguenza sono state adottate misure precauzionali. Le forti piogge in quella zona hanno reso necessario un intervento da parte dei tecnici Rfi per ripristinare la normale circolazione ferroviaria, con possibili ritardi per i treni Intercity e Regionali.

Inoltre, il servizio di trasporto pubblico locale ha subito disagi ad Albenga, dove le piogge incessanti hanno causato allagamenti in diverse aree della città. In particolare, il sottopasso della ferrovia che collega viale Italia e viale Martiri è diventato inagibile. Questa situazione ha impedito ai bus di linea di raggiungere la fermata della stazione ferroviaria di Albenga. Si prevede che la situazione rimanga tesa finché le condizioni meteorologiche non miglioreranno e non saranno completate le operazioni di bonifica per rimuovere gli allagamenti.

Le condizioni meteorologiche continuano a destare preoccupazioni tra i residenti e i viaggiatori, mentre le autorità locali lavorano per affrontare l’emergenza. La situazione è monitorata attentamente per prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza di trasporti e infrastrutture, in attesa che il maltempo cessi e che la situazione possa tornare alla normalità. La collaborazione tra le varie agenzie e i cittadini sarà fondamentale per gestire al meglio questa fase critica.