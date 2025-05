Fermare armi da fuoco e coltelli, le proposte del Pd

“Ci sono troppe armi in giro e il Pd vuole dire basta con una situazione drammatica”. Il Partito Democratico presenta due proposte di legge per contrastare l’uso indiscriminato di armi da taglio e da fuoco. Alla Camera, si propone di regolamentare la “vendita di armi e coltelli a minori e misure di prevenzione”, mentre al Senato si lavora su controlli per la detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo delle licenze. Gli esponenti del Pd affermano che “la risposta non è mai lo strumento penale”, ma si concentrano sulla prevenzione e l’educazione.

La proposta sulle armi da taglio, firmata da Debora Serracchiani, enfatizza l’importanza di iniziative educative nelle scuole, condotte da Forze dell’Ordine e magistrati, per informare i ragazzi sull’uso dei coltelli. Inoltre, prevede misure per i commercianti, affinché evitino la vendita online di coltelli ai minori. Una nuova norma introdurrebbe il reato di contravvenzione, con pene fino a tre anni e multe tra mille e tremila euro, unitamente all’obbligo di attività educativa.

Per quanto riguarda le armi da fuoco, il senatore Walter Verini sottolinea l’impossibilità di stimare il numero dei detentori di armi in Italia. La legge proposta richiede un certificato medico di idoneità psico-fisica e prevede controlli sulla vendita e detenzione delle armi. Verini afferma che l’obiettivo è prevenire e contrastare il problema, enfatizzando che la cultura della giustizia fai-da-te e l’idea che l’arma aumenti la sicurezza sono pericolose. Sensi, un altro esponente del Pd, aggiunge che la questione della sicurezza deve essere affrontata in modo intelligente e aperto, sottolineando che la prevenzione e il contrasto devono andare di pari passo.

Sintesi AI da StraNotizie.it – Fonte: www.adnkronos.com