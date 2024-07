Ferito gravemente si trascina in lacrime in un giardino chiedendo aiuto

Una donna si trova ad osservare una scena che la lascia senza parole, il piccolo era ferito e disperato.

In quello che poteva sembrare un tranquillo pomeriggio una donna si è trovata ad osservare una scena commovente che stava avvenendo proprio nel suo giardino, a quanto pare infatti un cucciolo probabilmente randagio o abbandonato, visibilmente ferito, era incapace di muovere le zampe posteriori e continuava a trascinarsi in cerca di aiuto

Il piccolo secondo le prime ricostruzioni si era trascinato fino al suo cortile arrivando a stento alla sua porta trascinandosi, con gli occhi pieni di lacrime, il cucciolo aveva un’espressione di disperazione di chi aveva un assoluto bisogno di aiuto.

La donna vedendo la scena ha deciso di non restare indifferente e colpita non solo dalla drammatica condizione del cucciolo ma anche dalla sua determinazione ha deciso di non perdere tempo decidendo immediatamente di occuparsi di lui

Un Soccorso provvidenziale, quella che sembrava una storia drammatica si trasforma in una storia d’amore

Trovato il cucciolo in condizioni critiche in giardino la signora ha preso immediatamente il controllo della situazione portando il cucciolo chiamato successivamente Bruco dal veterinario più vicino, arrivato in clinica il cagnolino è stato sottoposto prontamente ad una visita medica completa e a vari esami di controllo per accertare le sue condizioni.

I risultati hanno rivelato una severa anemia causata da un’infezione parassitaria, ma la sorpresa più dolorosa è arrivata con la radiografia alle zampe posteriori, il cucciolo era paralizzato in modo permanente.

La diagnosi devastante non ha affatto scoraggiato ne la donna ne tantomeno il veterinario che hanno deciso di fare tutto il possibile per migliorare la qualità della vita di Bruco che dopo aver ricevuto le cure mediche necessarie è stato accolto nella nuova casa della donna.

Arrivato in casa il cucciolo si è accorto di non essere solo e ha incontrato gli altri, un cagnolino e un gattino della donna, che lo hanno accolto calorosamente nel loro piccolo gruppo. Nonostante le sue difficoltà fisiche Bruco ha dimostrato un’incredibile capacità di adattamento e una voglia di vivere immensa.

Grazie alla sua nuova mamma umana e ai suoi nuovi fratelli il cagnolino ha iniziato a mostrare svariati segni di miglioramento, soprattutto dal punto di vista emotivo. A distanza di circa due mesi dopo il suo salvataggio, Bruco non sembrava più lo stesso, infatti grazie all’amore e alle cure incessanti della sua mamma umana il cucciolo è migliorato notevolmente

Bruco ha ricevuto amore e compassione e anche se questo a molti può sembrare strano il ricevere affetto ha cambiato radicalmente la sua vita, nonostante le difficoltà e la sofferenza iniziale, Bruco ha trovato una seconda possibilità grazie alla generosità di una donna che non ha esitato a prendersi cura di lui.

Oggi, nonostante le difficoltà il cucciolo vive la vita che tutti gli animali meritano, ovvero una vita piena di amore e gioia. Grazie alla generosità della donna il cagnolino è tornato a vivere una vita piena di amore e nonostante le difficoltà e la disabilità il cucciolo ha ancora gli occhi pieni di lacrime…ma di gioia.