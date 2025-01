Feriti: Madre e due fratellini in viaggio verso la scuola

Una bimba di 9 anni è morta in un incidente stradale a Niscemi, sulla strada provinciale 11, mentre veniva accompagnata a scuola dalla madre, una donna di 36 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del 28 gennaio, quando la donna ha perso il controllo della Fiat Panda e si è schiantata contro un muretto. La bambina è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, è deceduta poco dopo l’arrivo all’ospedale di Gela. Al momento dell’incidente erano presenti anche altri due figli della donna, di 7 e 4 anni, che sono rimasti feriti ma non in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per rilievi e per ricostruire la dinamica. Alcuni muratori che stavano lavorando nella zona hanno chiamato i soccorsi. Questo tratto di strada provinciale è già stato teatro di altri incidenti, Portando i residenti a organizzare una raccolta firme per chiedere l’installazione di un autovelox, ritenuta necessaria per migliorare la sicurezza.

Questa tragica notizia segue altri incidenti stradali in Italia; ad esempio, alla fine di dicembre, un incidente a Viareggio ha causato la morte di una donna di 39 anni e di sua figlia di 11 anni. Le autorità competenti sono sempre più sotto pressione per affrontare il problema della sicurezza stradale in queste aree.