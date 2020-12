Un uomo di 40 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver ferito al volto la propria moglie colpendola con una forchetta nel corso di un’aggressione avvenuta in strada a Milano. È accaduto alle 14 e 35 di ieri in largo Valera.

La polizia, arrivata sul posto pochi minuti dopo, ha fermato l’uomo, bosniaco, e sua sorella di 28 anni, che è poi risultata destinataria di un ordine di cattura di 4 anni e 3 mesi per evasione e furto aggravato. Non è stato ancora chiarito il movente ma la vittima, una connazionale di 41 anni, ha riferito alla polizia di aver subito altre aggressioni in passato.

È stata trasportata in condizioni serie all’ospedale San Carlo, dove le hanno riscontrato una prognosi di 30 giorni.