Ferilli parla della De Filippi e di chi le ha chiesto i selfie alla camera ardente

Selvaggia Lucarelli ieri su Instagram ha criticato duramente chi ha chiesto i selfie a Maria De Filippi alla camera ardente allestita per Maurizio Costanzo. Sotto al post della giurata di Ballando con le Stelle è intervenuta anche una grande amica di Maria, Sabrina Ferilli.

Ferilli: “Non è educazione certe cose non si fanno”.

La Lucareli ha scritto chiaramente che avrebbe mandato a quel paese i fan e la loro richiesta di fare un selfie in un momento così delicato. Sabrina Ferilli ha concordato con Selvaggia ed ha aggiunto: “Ma come minimo. Perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione non credo te la possa insegnare io. Però almeno ti farei capire che non si fa“.

Dello stesso parere anche Rita Dalla Chiesa, che ha anche detto che la censura sulle facce delle persone che hanno chiesto un selfie è sbagliata: “Esatto e comunque non bisogna nascondergli la faccia… ma ingrandirla e farla riconoscere a più’ persone possibili. Ha violentato il dolore“.

La Dalla Chiesa infatti ha postato su Twitter la fotografia di un ragazzo che ha chiesto il selfie a Maria e non ha censurato il suo volto: “Questa è’ la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre“.

#SabrinaFerilli si trovava a Tokyo, appresa la notizia di Maurizio, prende immediatamente un volo per il ritorno in Italia,

per poter stare accanto a #MariaDeFilippi #MaurizioCostanzo pic.twitter.com/qIBXCAJ57g — Boomerissima #CiaoMaury (@Boomerissima) February 26, 2023

Sabrina torna in Italia per Maria.

Stando alla ricostruzione di alcune testate, l’attrice di Svegliati Amore Mio in questi giorni si trovava in Giappone. Quando Sabrina ha saputo della morte di Maurizio Costanzo avrebbe subito deciso di tornare in Italia. A prova di questi rumor c’è la storia Instagram che la Ferilli ha pubblicato ieri, nello scatto si vede l’aeroporto di Tokyo e la scritta ‘Arrivo’.