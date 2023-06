Ferilli commenta la nuova udienza Totti vs Blasi sui Rolex

Nuovo episodio della serie ‘La Battaglia dei Rolex‘. Da una parte Francesco Totti che ha accusato la sua ex di aver preso suoi preziosi orologi e dall’altra Ilary Blasi che dice di averli ricevuti in regalo. Dopo mesi di accuse e frecciatine social (come dimenticare la storia Instagram di Ilary davanti ad un negozio di orologi?!), ieri è arrivata una svolta e tra i tanti che l’hanno commentata c’è anche Sabrina Ferilli.

Ferilli sul nuovo capitolo de la Battaglia dei Rolex.

Il giudice Francesco Frettoni del Tribunale civile di Roma ha deciso che i Rolex contesi dovranno essere in co-possesso dell’ex calciatore della Roma e della conduttrice de L’Isola dei Famosi. Insomma, una sorta di affido congiunto. La Blasi dovrà portare gli orologi in una cassetta di sicurezza condivisa con Totti, così che restino a disposizione di entrambi.

E proprio sull’affidamento condiviso dei Rolex deciso dal giudice, è intervenuta la Ferilli, che su Instagram ha scritto: “Ma questa sentenza è geniale ca**o“.

Qualcuno dia a Sabrina un programma di attualità e gossip, con la sua ironia, la sua attitude e i suoi commenti sarebbe perfetta.



Le borse di Ilary Blasi.

Sembra invece che si sia risolta la faccenda del guardaroba di Ilary. La presentatrice infatti aveva dichiarato che dal suo armadio erano sparite borse e scarpe di lusso, ma Vanity Fair ha rivelato che gli oggetti sono stati ritrovati: “Ilary da parte sua, in tribunale, reclamava la restituzione di scarpe, borse e gioielli che Francesco le aveva nascosto, per ripicca, dopo la sparizione degli orologi. La vertenza era partita proprio da lì. Ma gli oggetti in questione nel frattempo sono stati ritrovati in ripostigli e sgabuzzini della villa di famiglia all’Eur da cui non si erano mai mossi. Dunque la materia del contendere, secondo il giudice, è cessata. Non sarebbero state accolte nemmeno le pretese su altri gioielli e beni di valore di cui la showgirl denunciava la scomparsa. Non è riuscita a dimostrarlo, quindi non se ne fa niente“.