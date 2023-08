FERDOM FD246 BIG OUTPUT. Pre-Filtro, Sedimento Spin-Down. Max 4 m3/h. Con. 3/4” e 1” (DN20/DN25), Maglia Inox 40-60 μm, 90 cm2, Riutilizzabile. Raschietto Inc. Testa In Ottone, Involucro Trasparente.

Il principio di funzionamento del prefiltro. È una separazione in acqua corrente (mediante filtrazione) di sedimenti insolubili con una frazione superiore a 40/60μm. La cartuccia è riutilizzabile ed è priva di sedimenti durante la fase di risciacquo manuale (Spin Down) DATI TECNICI

Portata acqua: FD246 max 4.0 m3/h

Connessioni: FD246 – 3/4″ e 1″ (DN20 e DN25)

Distanza connessioni: 88mm

Maglia: altezza 10,2 cm (11,8 cm), diametro 3,3 cm, area 90 cm2

Micronage: 40-60μm, acciaio inossidabile SS316L. Codice FD249

Pressione massima di esercizio: 0,8 MPa / 8 bar

Intervallo di temperatura di esercizio: 3-30 ° C, ambiente: 5-45 ° C

Testa/serbatoio: ottone/plastica trasparente.

Valvola di scarico/tubo: Valvola a sfera/tubo da 6 mm incorporata

Altezza: FD246 22,5 cm

Peso: FD246 – 0,55 kg

Sistema di pulizia: Spin Down

I filtri non sono destinati al trattamento di acque contenenti sostanze oleose, grassi, solventi, ecc., o componenti disciolti nell’acqua.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 25,1 x 12,9 x 8,1 cm; 550 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 dicembre 2021Produttore ‏ : ‎ FERDOMASIN ‏ : ‎ B09P48KZ28Riferimento produttore ‏ : ‎ 1Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Filtraggio fine 40/60μm ad alto flusso, grazie all’utilizzo di una maglia larga con un’area di filtrazione di 90 cm2, diametro 33mm (il doppio dello standard 42cm2). La superficie più ampia consente al filtro di funzionare correttamente con l’acqua più inquinata e riduce la frequenza delle pulizie.

Filtro Spin Down con raschietto. All’apertura della valvola di scarico, il movimento dell’idromassaggio verso il basso pulisce la cartuccia e rimuove eventuali detriti accumulati. Raschiatore rotante montato, che pulisce la superficie del filtro, senza la necessità di smontarlo. Si attiva con una manopola/ghiera montata sul fondo della vasca. “Promemoria” integrato in quale mese è stata eseguita la pulizia.

Da utilizzare con acqua di servizio o tecnica, dalla propria presa o dalla rete idrica. Portata acqua max 4,0 m3/h. Facile da installare, attacchi da 3/4″ e 1″ (DN20 e DN25). Se la qualità dell’acqua è molto scarsa con forte contaminazione, è consigliabile installare un altro filtro grosso con un micronage maggiore di 90 μm tra la valvola di intercettazione principale e questo filtro per trattenere le particelle più grandi (FERDOM FD177 / 178/180).

Prodotto venduto e garantito dal negozio online FERDOM ufficiale. Ferdom Ferpro è un marchio registrato di Ferdom Ltd nel Regno Unito. Forniamo un servizio di garanzia e post-garanzia. Istruzioni di montaggio e manutenzione

49,99 €