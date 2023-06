FERDOM FD177 Prefiltro. Filtro Dell’acqua Spin-Down, Riutilizzabile. Maglia Acciaio Inox, 90 Micron, Con.acqua 1/2”(3/4”), Flusso max 2,5m3/H. Testa di Ottone, Involucro Trasparente. Acqua Potabile.

Il principio del sedimento FERDOM FD177 / funzionamento pre-filtro. È la separazione nei sedimenti insolubili dell’acqua che scorre (secondo il principio della filtrazione) con una frazione maggiore di (90μm). Più piccola è la micronage, più efficiente è la filtrazione, ma maggiore è la perdita di pressione sul filtro. La cartuccia è riutilizzabile e pulisce dai depositi trattenuti durante la fase di risciacquo manuale (Spin Down) Uso consigliato:

– Applicazione principale negli impianti di approvvigionamento idrico domestico. Da pozzo o rete & In applicazioni industriali selezionate.

Il pre-filtro protegge i raccordi e i dispositivi domestici dalle impurità insolubili della rete di approvvigionamento idrico o dalla propria presa d’acqua (sabbia, ruggine, particelle fini di elementi di tenuta, ecc. ).

Si consiglia inoltre di utilizzare come primo filtro (pre-filtro) contro raccordi delicati come ammorbidenti, rimozione ferro, stazioni di osmosi, ecc. Ciò aumenta la durata dei filtri successivi nella sequenza di filtraggio, che può avere micronaggio ad esempio da 1 a 50 micron e può essere rapidamente bloccato da impurità più grandi. Costruzione pre-filtro

Il pre-filtro ha una testa in ottone con collegamenti dell’acqua e per un manometro. L’alloggiamento del filtro è realizzato in un materiale sintetico trasparente e resistente agli urti che consente un modo semplice per controllare il grado di contaminazione della cartuccia. Al centro dell’alloggiamento c’è una cartuccia filtrante/maglia resistente in acciaio inossidabile, SS316L. Dati tecnici

Connessioni: G 1/2 “(DN15), G 3/4” corpo (DN20)

Portata: max 2,5 m3/h

Sistema di pulizia: Spin Down (vortice di acqua che scorre)

Fattore di lavoro: acqua

Max. Pressione di esercizio: 1,6 MPa/16 bar

Intervallo di temperatura di funzionamento: 3-30°C

Elemento filtrante: maglia 90μm, acciaio inossidabile SS316L

Testa: ottone con attacco 1/4″ al manometro.

La parte inferiore dell’alloggiamento: plastica trasparente

Valvola di rilascio/scarico: valvola a sfera

Tubo di scarico: 100 cm, diametro 6 mm.

Altezza: 177 mm

Peso: 0,6 kg

FD177 è tipo di filtro Spin Down – dopo aver aperto la valvola di scarico, il vortice d’acqua si muove verso il basso pulisce la cartuccia e rimuove le impurità raccolte lungo lo scarico. FD177 è un filtro riutilizzabile perché utilizza una cartuccia in acciaio inossidabile resistente e durevole, dimensioni 90μm.FD177 da utilizzare per acqua potabile o acqua tecnica, per la propria fornitura o per la rete di approvvigionamento idrico. Flusso massimo 2,5 m3/ora, sufficiente anche per 2-3 case. Disponibile modello FERDOM FD178 con extra cartuccia inox.FD177 offre una facile installazione per tubature G 1/2 “o 3/4” (DN15 / DN20). Contenitore trasparente offre un facile monitoraggio visivo per verificare quando è necessario scaricare / pulire. Il suo colorazione blu previene la crescita di alghe e batteri.Prodotto venduto e garantito dal negozio online ufficiale di FERDOM Ltd, Regno Unito. I prodotti vengono consegnati dal servizio AMAZON Prime. Non solo vendiamo prodotti – forniamo garanzia, supporto tecnico e disponibilità di pezzi di ricambio.. Informazioni tecniche;

45,99€