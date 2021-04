Due settimane fa Giovanni Ciacci ha rivelato che Ferdinando Guglielmotti si è innamorato una sola volta nella sua vita. Dalle facce di Barbara d’Urso avevo intuito che la donna del cuore del Visconte potesse essere proprio lei…



A quanto pare c’avevo preso in pieno, perché ieri l’ex naufrago dal sangue blu in diretta a Domenica Live ha confessato di amare la conduttrice.

“Sì, mi ero follemente innamorato di lei. Purtroppo sono ancora innamorato di lei. Barbara sono 10 anni che mi rifiuta, è la verità. Mia madre dice che sei l’unica donna completa che io abbia mai conosciuto. Il mio corteggiamento è proseguito, anche perché non ho mai visto la D’Urso con un fidanzato, quindi la porta è sempre aperta. Noi passiamo i tre mesi estivi, una sera sì e una sera no, insieme, con altri amici. Barbara però non ricambia il mio amore per lei”.