Ferdinando Giordano sarebbe dovuto essere uno dei nuovi gieffini che avrebbero dovuto fare il loro ingresso al Grande Fratello Vip nel corso di queste ultime settimane. Ma se Maria Monsè, Patrizia Pellegrino, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli hanno varcato la porta rossa, lui no.

Oltre lui sarebbero stati esclusi anche gli ex tronisti Giulia Cavaglià e Giulio Raselli e quando Gabriele Parpiglia in diretta a Casa Chi ha dato l’annuncio, ha parlato di “motivazioni serie” dietro la loro bocciatura.

“Doveva entrare Ferdinando Giordano, ex gieffino. Mentre ero a telefono con Biagio D’Anelli però, che invece è entrato, a un certo punto mentre parlavamo mi ha detto che stavano portando via Ferdinando dalla quarantena. Erano tipo l’una di notte. La notizia quindi me l’ha data lui, perché poi si è saputo il giorno dopo. Ho letto di tutto, molti hanno scritto che sarebbe stato eliminato per le critiche di Guendalina Tavassi. Le motivazioni sono ben più serie. Motivazioni serie sono anche quelle che hanno causato l’estromissione per sempre degli ex tronisti Giulia Cavaglià e Giulio Raselli”.

A far chiarezza a riguardo è stato in queste ore proprio Ferdinando Giordano, smentendo la “gravità” delle motivazioni senza però dare ulteriori dettagli.

E ancora:

“Io sto bene, non c’è nessuna motivazione grave, quindi tutto bene, tutto tranquillo, tutto nella norma. Però mi fa sorridere il fatto che io sia stato portato via all’una di notte. Non è così, vi dico io come sono andati i fatti: a me hanno comunicato delle cose sabato mattina. Sono andato via dall’hotel comodamente, non all’una di notte, ma dopo aver pranzato – anche un pranzo molto buono – alle due e mezza/tre e sono rientrato a casa e sono tornato alla vita di tutti i giorni. Questo è quello che è accaduto e non c’è niente di serio che riguarda la mia vita privata. O altre cose che hanno potuto portare alla mia esclusione dal gieffe. Questo è chiaro? Un abbraccio”.