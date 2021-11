Ferdinando Giordano c’è. Chi lo voleva al Grande Fratello Vip può tirare un sospiro di sollievo. (Nessuno, quindi?).

Il suo nome era stato annunciato in anteprima da Dagospia e immediatamente freddato da TvBlog, ma nonostante l’incredulità di molti alla fine entrerà davvero. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, ha registrato delle storie in cui si vede chiaramente che al momento si trova nella camera dell’albergo che ha ospitato nei giorni scorsi Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, dove dovrà restare in quarantena almeno una settimana.

“Come va? Ebbene sì, sono tornato in Instagram” – ha esordito Ferdinando Giordano – “Non è stata una parentesi piacevole quando mi bloccarono e chiusero il profilo. Ve lo ricordate? Ma le cose stanno cambiando così ho deciso di tornare e di rientrare e di godermela meglio questa volta. Entrare in Instagram, quello intendevo, eh. Nuovo inizio. Su Instagram! Un ritorno al passato, vediamo come va”.

Ovviamente Ferdinando Giordano non ha potuto citare apertamente il Grande Fratello Vip, ma l’allusione è palese.

Il salernitano ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi (la più lunga della storia, durata 183 giorni) dove si è classificato al secondo posto. Esperienza replicata anche l’anno successivo ma con scarso successo. Entrato in corsa è durato poco meno di due settimane. Ora farà il tris, questa volta nella versione per vip.

L’edizione 11 del reality riscontrò molto successo. Quell’anno parteciparono personaggi come Biagio D’Anelli (opinionista dei salotti Mediaset, anche lui prossimo concorrente del GFVip), Margherita Zanatta (conduttrice, speaker e opinionista), Guendalina Tavassi (volto televisivo, ha partecipato a L’Isola dei Famosi ed a Tale e Quale Show), Nando Colelli (è ora un attore collega di Rocco Siffredi, ha registrato numerosi film) e Rajae Bezzaz (storica inviata di Striscia la Notizia).

Ferdinando Giordano ora fa il commesso, la tv lo aveva dimenticato

Nonostante l’etichetta “vip”, Giordano è sparito dalla televisione da praticamente un decennio. Ora fa il commesso.



Un quarantenne single era ciò che aveva richiesto Miriana Trevisan agli autori del Grande Fratello Vip. A quanto pare l’hanno accontentata.