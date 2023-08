Ferdinando e Angelica del GF sono tornati insieme? Bacio, foto e spiegazione

Tredici anni fa Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano hanno partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello e nella casa si sono innamorati. La loro storia non è durata a lungo fuori dal reality e la bella romana ha ritrovato l’amore con Simone. I due sono stati insieme per dieci anni, ma nel 2022 la relazione è arrivata al capolinea: “La nostra è stata una bella storia. – ha dichiarato Angelica Livraghi al settimanale Mio – Ero sicura che quel treno fosse il mio. Invece, a un certo punto, mi sono resa conto che tutti quei sogni, che tutto quello in cui credevo in realtà non si sarebbero concretizzati. Così ho preso coraggio e ho deciso di scendere dal treno“.

Questo weekend Angelina ha pubblicato nelle sue storie Instagram uno scatto insieme all’ex ragazzo conosciuto proprio al Grande Fratello. Nella foto in questione Ferdinando dà un bacio sulla guancia ad Angelica. Molti pensano che tra i due ex gieffini ci sia stato un ritorno di fiamma, ma non è così scontato che si tratti di questo. Un anno fa infatti Angelica e il suo ex hanno fatto una diretta e prima di chiudere si sono scambiati un bacio (a stampo) sulla bocca.

E proprio in quel periodo la Livraghi ha spiegato ai follower che tra lei e l’ex c’era solo amicizia: “Abbiamo iniziato a risentirci, poi è venuto da me in toeletta a portare il suo cane Kleo. Siamo amici ed è bello così“.

Ferdinando Giordano e Angelica Livraghi, GF 11, poco fa in una diretta insieme: pic.twitter.com/uSLdPeukSu — Paola. (@Iperborea_) February 9, 2022

