Feola ex Roma trascina Verona ai quarti

Il giovane difensore William Feola, cresciuto nella Roma e attualmente nell’Hellas Verona Primavera, ha fatto qualcosa di incredibile. Dopo aver giocato in prestito al Como, Feola ha disputato la Coppa Italia Primavera e ha eliminato la Lazio agli ottavi di finale. Feola ha battuto il rigore decisivo con un colpo di “cucchiaio”, consentendo all’Hellas Verona di approdare ai quarti della competizione. Dopo il gol, Feola ha esultato con il “ciuccio”, un gesto tipico di Francesco Totti, per ribadire il suo legame con i tifosi giallorossi. Con la sua prestazione, Feola ha dimostrato di avere ancora un forte legame con la Roma, e l’Hellas Verona potrà contare su di lui per la prossima fase della competizione.