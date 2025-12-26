14.6 C
Fentanyl Italia nuova circolare

Fentanyl Italia nuova circolare

Il Ministero della Salute ha emanato una nuova circolare per contrastare l’uso improprio e la diffusione illegale del fentanyl e dei suoi analoghi. La circolare è stata diramata dalla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Farmaco, Ufficio Centrale Stupefacenti, e invita tutte le strutture sanitarie, le farmacie e gli ordini professionali a potenziare i controlli sulle prescrizioni dei farmaci contenenti fentanyl e analoghi.

La circolare fornisce indicazioni operative in attesa della completa dematerializzazione delle ricette, strumento chiave per prevenire furti, falsificazioni e usi impropri. Tra le misure proposte, un decalogo di buone pratiche per le farmacie, che include la verifica dell’autenticità delle ricette, l’accertamento dell’identità del paziente, il controllo della congruità delle prescrizioni e la segnalazione tempestiva di eventuali irregolarità o sospetti di frode.

La circolare ribadisce l’importanza della collaborazione tra operatori sanitari, istituzioni e Forze dell’Ordine per prevenire l’uso improprio e non terapeutico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza della filiera farmaceutica. I controlli sulle prescrizioni e il decalogo operativo per farmacie e operatori sanitari sono stati rafforzati per contrastare la diffusione illegale del fentanyl e dei suoi analoghi.

