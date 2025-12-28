Fentanyl in Italia, nuovo allarme

Il primo allarme a livello nazionale è scattato a febbraio del 2024, sulla scorta dell’epidemia esplosa negli Stati Uniti. L’allerta per il fentanyl, un oppioide sintetico utilizzato nella terapia del dolore, ora si aggiunge di ulteriori precauzioni. Il ministero della Salute ha diramato delle indicazioni operative per rafforzare la sorveglianza sulla circolazione delle ricette del fentanyl e dei farmaci analoghi, con l’obiettivo di evitare illeciti o abusi nella distribuzione del medicinale.

Il fentanyl è 30-50 volte più potente dell’eroina e negli Usa si sono contati morti di overdose. Da una confezione per uso medico, si possono ricavare molte dosi da mettere sul mercato degli stupefacenti. Il sistema sanitario bergamasco tiene alta la guardia e il ministero ha individuato il punto debole nelle ricette cartacee bianche, più facilmente falsificabili. Le farmacie sono state identificate come sentinelle attraverso una sorta di decalogo per contrastare il fenomeno ed estendere i controlli a tutto campo.

I punti previsti includono l’ispezione della ricetta, la verifica della storia del paziente e la coerenza con le precedenti prescrizioni, la verificazione della congruità della dose rispetto alla posologia standard e la comunicazione tempestiva alle autorità di eventuali sospetti. Il farmacista ha anche una responsabilità di sicurezza pubblica, non solo deve dispensare correttamente il farmaco, ma anche intercettare tentativi di sviare dall’uso terapeutico.

In Italia non c’è un’emergenza, grazie a un controllo molto più rigido sulle prescrizioni e sulla dispensazione. I farmaci non sono di libera vendita, ma nella quasi totalità dei casi sono prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale. Le rare circostanze in cui la prescrizione è a carico del cittadino sono quelle con le maggiori possibilità di contraffazione. Tuttavia, in tempi recenti sono stati segnalati in Bergamasca almeno un paio di documenti “taroccati”.

La prevenzione passa anche da un’attento controllo delle prescrizioni, finalizzato anche alla riduzione. Nel 2022 in Bergamasca si registrava un consumo di circa 275 dosi medie giornaliere di fentanyl a uso medico, contro una media regionale a quota 225. Nel 2025 si è scesi ad appena 75 dosi medie giornaliere, esattamente in linea con l’attuale valore regionale. È stato fatto un lavoro importante sia verso le farmacie sia con i medici specialisti e di medicina generale. Erano emersi casi di inappropriatezza nelle prescrizioni, un elemento da non sottovalutare.