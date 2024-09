Fentanil, sequestrate 350 dosi a Roma

Il 20 settembre 2024, la polizia di Stato di Roma ha condotto un’operazione straordinaria nella zona della stazione Termini, portando a un significativo sequestro di fentanyl. Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato 350 dosi di questa sostanza stupefacente e proceduto con due arresti. Inoltre, sono state controllate oltre 520 persone, ispezionati più di cento veicoli e comminate cinque sanzioni per violazioni del codice della strada. Sei esercizi commerciali sono stati sottoposti a verifica, di cui uno ha ricevuto una multa.

Questa operazione è stata realizzata seguendo le linee guida del Ministro dell’Interno, con la partecipazione di numerosi operatori dell’UPGSP della Questura di Roma, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, del Commissariato Viminale e del Compartimento Polfer. L’iniziativa è stata concepita per aumentare la percezione di sicurezza nella principale stazione ferroviaria della capitale, che è un importante punto di passaggio per turisti e residenti. L’operazione ha incluso controllo della presenza di immigrati irregolari, attività contro l’abusivismo, prevenzione e repressione di reati legati allo spaccio e alla criminalità predatoria.

I controlli hanno visto anche l’ausilio di Unità Cinofile, che hanno contribuito all’arresto di due persone per violazione della legge sugli stupefacenti. Le autorità hanno sottolineato che tali operazioni continuano a essere programmate anche per le settimane future, con l’intento di mantenere una vigilanza costante e di garantire un ambiente più sicuro.

La presenza della polizia nelle aree ad alto rischio è un elemento cruciale per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e per affrontare le problematiche legate alla sicurezza pubblica. Le operazioni di controllo rientrano in un più ampio piano di sicurezza urbana che mira a tutelare non solo i cittadini ma anche i turisti che frequentano questi spazi. Con l’avvicinarsi delle festività, le autorità si sono impegnate a intensificare tali attività di monitoraggio e intervento, rafforzando le misure di protezione sociale e prevenzione.