Fenix Entertainment verso domanda di concordato preventivo in continuità

– Fenix Entertainment, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha registrato un valore della produzione al 30 settembre 2023 pari a 21,1 milioni di euro +17%, ed è composto da 13,1 milioni relativi alla capogruppo e da 8 milioni relativi alle società controllate. L’incremento è prevalentemente ascrivibile alla capogruppo e relativa principalmente agli incrementi per l’avanzamento dei film Here After del registra Robert Salerno in co-produzione con ClaRo Production e del film Garbage Man del regista Alfonso Bergamo, in co-produzione con GiKa Production.

Il CdA ha valutato e deliberato di approvare la presentazione, innanzi al competente Tribunale, della domanda ammissione al pre-concordato, ex art. 40 CCII con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII in funzione della presentazione di una domanda di concordato preventivo in continuità nel termine che sarà assegnato dal Tribunale competente o eventualmente di omologazione di accordo un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII. Come advisor legale è stato nominato l’avvocato Francesco Marotta.

“La protezione della procedura prevista dalla legge potrà, inoltre, consentire un’efficace continuazione dell’attività industriale della società anche in funzione degli obiettivi di rilancio basati in particolare sui progetti di carattere internazionale recentemente avviati – si legge in una nota – La società ritiene che le complessive misure che saranno adottate con l’ausilio dei propri consulenti, consentiranno di salvaguardare il patrimonio aziendale, anche a garanzia dei creditori, al fine di superare le attuali tensioni finanziarie, nell’ottica della continuità aziendale”.

Il CdA ha individuato in Giuseppe Nicolò una figura di vice presidente al quale non vengono attribuiti deleghe e/o poteri sostitutivi, ma che avrà la funzione di effettuare attività di scouting del mercato per selezionare attività da sottoporre alla valutazione del consiglio di amministrazione e/o degli organi delegati presidente e direttore generale.

Foto: Krists Luhaers on Unsplash