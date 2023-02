Fenix Entertainment, EnVent pone rating “under review”

– EnVent Capital Markets messo “under review” il giudizio e il target price di Fenix Entertainment, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi. La società ha chiuso il 2022 con un valore della produzione pari a 33,4 milioni di euro e una posizione finanziaria netta pari a 19,9 milioni di euro, inferiori alle attese degli analisti per – rispettivamente – 38,9 milioni di euro e 18,7 milioni di euro.

“In precedenza avevamo commentato il mutamento dello scenario per Fenix, con un diverso mix di attività e un livello di utilizzo del contante che si traduce in un notevole carico finanziario – si legge nella ricerca – Prevediamo bassa redditività o perdite nel breve termine e, come affermato anche dal management, ulteriori finanziamenti per riequilibrare la situazione finanziaria e rilanciare le produzioni, che a loro volta implicano una diluizione del prezzo delle azioni“.

