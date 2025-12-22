15.4 C
Da stranotizie
Fenicottero ferito in Liguria

Un giovane fenicottero è stato trovato debilitato su una spiaggia del Levante ligure e accolto dal Cras dell’Ente nazionale protezione animali. L’esemplare, ancora senza la tipica colorazione rosa degli adulti, appariva poco reattivo e non più in grado di spiccare il volo. Il fenicottero è uno degli uccelli trampolieri più riconoscibili per la sua silhouette ed eleganza, con zampe e collo lunghissimi e un becco ricurvo adattato a filtrare l’acqua per trattenere il minuscolo cibo di cui si nutre.

Secondo quanto riportato dal Cras, tra le ipotesi c’è che l’animale non sia riuscito a tenere il passo del proprio stormo, rimanendo indietro fino a smarrire la rotta. La gestione di un uccello di questo tipo non è semplice e ora l’obiettivo è ricostruire le cause del malessere, stabilizzarlo e avviare il recupero per riportarlo, se possibile, alle condizioni necessarie per il ritorno in natura. I volontari del Cras stanno assistendo il fenicottero per capire cosa gli sia successo e provare a rimetterlo in forze.

