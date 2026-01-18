Fenerbahçe senza Szymanski

Fenerbahçe giocherà contro il Corendon Alanyaspor in trasferta nella 18esima giornata della Trendyol Süper Lig. Prima della partita, ci sono sviluppi interessanti nella squadra di Fenerbahçe. Il giocatore polacco di Fenerbahçe, Sebastian Szymanski, è stato escluso dalla squadra per la partita contro il Corendon Alanyaspor a causa di un dolore alla zona dell’inguine.

Secondo le informazioni fornite dal club, il giocatore non ha partecipato all’allenamento di oggi a causa del dolore alla zona dell’inguine.

Sebastian Szymanski non sarà incluso nella squadra per la partita contro l’Alanyaspor come misura di precauzione a causa del dolore e inizierà il trattamento.