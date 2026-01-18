14.8 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Attualità

Fenerbahçe senza Szymanski

Da stranotizie
Fenerbahçe senza Szymanski

Fenerbahçe giocherà contro il Corendon Alanyaspor in trasferta nella 18esima giornata della Trendyol Süper Lig. Prima della partita, ci sono sviluppi interessanti nella squadra di Fenerbahçe. Il giocatore polacco di Fenerbahçe, Sebastian Szymanski, è stato escluso dalla squadra per la partita contro il Corendon Alanyaspor a causa di un dolore alla zona dell’inguine.
Secondo le informazioni fornite dal club, il giocatore non ha partecipato all’allenamento di oggi a causa del dolore alla zona dell’inguine.
Sebastian Szymanski non sarà incluso nella squadra per la partita contro l’Alanyaspor come misura di precauzione a causa del dolore e inizierà il trattamento.

Articolo precedente
Toty Icon trovato!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.