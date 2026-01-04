13 C
Roma
domenica – 4 Gennaio 2026
Sport

Fenerbahçe senza Fedorovtseva in Polonia

Da stranotizie
Secondo quanto riportato dalla testata specializzata Voleybolunsesi, il Fenerbahçe Medicana potrebbe dover affrontare la trasferta polacca contro il PGE Budowlani Łódź in CEV Champions League senza una delle sue giocatrici più rappresentative, la schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva. L’iter legato al rilascio del visto d’ingresso in Polonia non sarebbe stato ancora completato, e la stella russa quindi potrebbe non unirsi alla squadra per il viaggio in Polonia a causa di ritardi nell’elaborazione dei visti.

Se la situazione non dovesse sbloccarsi per lunedì 5, il Fenerbahçe scenderà in campo alla Łódź Sport Arena senza la Fedorovtseva. La partita è prevista per martedì 6 alle ore 18:00 italiane, il Fenerbahçe, che finora ha dominato il girone con due vittorie nette e nessun set concesso, si troverebbe così a dover gestire un’emergenza tecnica proprio alla vigilia di un match europeo fondamentale.

