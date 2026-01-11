Fenerbahce Istanbul ospita la Final Four femminile

Il Fenerbahce Medicana Istanbul, guidato da Marcello Abbondanza, ha annunciato di ospitare la Final Four della Champions League femminile per due stagioni consecutive. La squadra, che vanta la presenza della MVP dell’ultimo Campionato del Mondo, organizzerà l’evento presso l’Ülker Sports Arena di Istanbul.

La Final Four della CEV Zeren Group Champions League si terrà il 2 e 3 maggio e vedrà la partecipazione delle prime quattro squadre d’Europa dopo una stagione di competizioni. Il torneo prevede quattro partite in due giorni: due semifinali, una finale per il terzo posto e una finale.

I dettagli dell’organizzazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà con la partecipazione del Segretario Generale Orhan Demirel e del Presidente del CEV, Roko Sikiric. Il Fenerbahçe Sports Club è orgoglioso di ospitare la Final Four della CEV Zeren Group Champions League e augura buona fortuna alle squadre partecipanti.