Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Fenerbahce Feyenoord: pronostici e scommesse Champions League

Fenerbahce Feyenoord: pronostici e scommesse Champions League

Il 12 agosto 2025 alle 19:00, il Fenerbahce affronterà il Feyenoord nel ritorno del terzo turno di qualificazione alla UEFA Champions League. La partita si svolgerà allo Stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul, dove i turchi cercheranno di capovolgere il risultato del primo incontro, perso 2-1.

Il Fenerbahce, spinto dalla sua tifoseria, è obbligato ad attaccare per ribaltare il divario. La squadra di Istanbul ha dimostrato un’ottima prolificità, con una media di 2,33 gol segnati a partita in casa. Dall’altra parte, il Feyenoord arriva consapevole della propria forza, capace di colpire in contropiede, avendo segnato nei precedenti incontri e con la ferma intenzione di mantenere un buon vantaggio.

Statisticamente, entrambi i team tendono a generare partita ricche di gol. Il Fenerbahce ha chiuso il campionato con una media di 3,33 reti totali a match, mentre il Feyenoord ha registrato 3,42. Ci si aspetta quindi una sfida molto aperta con numerose azioni offensive da entrambi i lati.

I bookmaker favoriscono il Fenerbahce per la vittoria nei 90 minuti, con una quota attorno a 1,64. Le probabilità di un pareggio sono di circa 4,20, mentre una vittoria del Feyenoord è quotata a 4,55.

Le formazioni probabili vedono il Fenerbahce schierato con un 4-2-3-1, mentre il Feyenoord scenderà in campo con un 4-3-3. A dirigere l’incontro sarà il rumeno Istvan Kovacs. Con così tante incognite e la posta in gioco elevata, la sfida promette emozioni e colpi di scena fino all’ultimo secondo.

