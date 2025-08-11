36.9 C
Fenerbahce-Feyenoord: chi accede ai playoff di Champions?

Mercoledì 13 agosto, lo Şükrü Saracoğlu Stadium di Istanbul sarà il palcoscienico di una partita cruciale, con il Fenerbahce che sfiderà il Feyenoord nel ritorno del terzo turno preliminare della Champions League 2025/26. Dopo la sconfitta per 2-1 all’andata, i turchi mirano a ribaltare il risultato, sostenuti dal calore del proprio pubblico. Un accesso ai playoff è in palio, l’ultimo passo prima della fase a gironi.

La squadra di José Mourinho è determinata a evitare il rammarico di un gol subito nei minuti finali nella gara di andata e si sta preparando meticolosamente per questo confronto decisivo. Il Feyenoord, guidato da Robin van Persie, è consapevole della pressione che lo attende e dovrà mostrare maturità e risolutezza per gestire l’atmosfera ostile.

Il tecnico portoghese ha puntato sul fattore campo, dove il Fenerbahce ha costruito storicamente il suo successo sportivo. Ha rafforzato la rosa con giocatori di esperienza come Skriniar e En Nesyri, nella speranza di riportare il club nella fase a gironi dopo un’assenza prolungata. L’intensità e la precisione saranno cruciali per i turchi per completare la rimonta.

Dall’altra parte, il Feyenoord si presenta a Istanbul forte del vantaggio dell’andata, sostenuto da una squadra giovane e competitiva. Van Persie ha sollecitato i suoi a mantenere equilibrio tra difesa e attacco, puntando a un gol che faciliterebbe il cammino verso la qualificazione.

Le formazioni che entrano in campo sono già in fase di definizione. Il Fenerbahce schiererà un 4-2-3-1 con Egribayat in porta, mentre il Feyenoord opterà per lo stesso modulo con Wellenreuther tra i pali. Entrambe le squadre sono pronte a dare tutto per conquistare un posto nei playoff.

