Fenerbahçe e Benfica: la sfida che vale la Champions League

Doppia sfida nei playoff di Champions League: una squadra passerà alla Fase Campionato, l’altra verrà eliminata.

José Mourinho guida il Fenerbahçe, che affronta il Benfica, una delle squadre rivali del Porto, già portato al successo dal famoso allenatore. Nella fase precedente, il Fenerbahçe ha ottenuto la vittoria contro il Feyenoord, mentre il Benfica ha superato il Nizza.

Il match di ritorno si svolgerà allo stadio Da Luz di Lisbona. La partita è cruciale, poiché chi vincerà tra Fenerbahçe e Benfica accederà alla fase a gironi della Champions League. La squadra perdente, invece, sarà costretta a lasciare il torneo.

Di seguito si trovano tutte le informazioni su dove vedere la partita in TV e streaming, oltre alle formazioni delle due squadre.

