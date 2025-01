Fempoin Smartwatch Universale, Orologio Smart HD 1.47”, 110+ Modalità Sportive, Monitoraggio Sonno/SpO2/24H Cardiofrequenzimetro Impermeabile IP68 per Android e iOS

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



1,47″ HFT Screen Completo e Quadranti Personalizzati: Il nostro smartwatch uomo presenta uno schermo a colori Full Touch ad alta definizione da 1.91″, offrendoti una migliore esperienza visiva e di utilizzo. Inoltre, è possibile regolare anche la luminosità dello schermo, per visualizzare facilmente e chiaramente i dati di tempo e sport anche al sole. orologio smartwatch uomo ha più di 100+ quadranti tra cui scegliere e si può anche selezionare la foto preferita come quadrante dello.

Monitoraggio 24/7: Questo smartwatch donna Inizia a monitorare la frequenza cardiaca e l’ossigeno nel sangue in qualsiasi momento, fornendo dati 24 ore al giorno.per salvaguardare la tua salute in qualsiasi momento. orologio smartwatch donna Traccia automaticamente il tuo modello di sonno, inclusi i momenti di sonno leggero, profondo e di veglia, Fornisce un’analisi completa della qualità del sonno, aiutandoti a regolare il tuo stile di vita e renderti più sano.

100+ Modalità Sportive e Impermeabile IP68: l’Fitness Watch offre 100+ modalità sportive, tra cui corsa, yoga, camminare, arrampicata, corsa, salto, ciclismo, badinton, calcio, ecc. L’ fitness tracker contapassi può tenere traccia dei dati della tua attività, come passi, minuti attivi, distanza e consumo calorico, consentendoti di tenere traccia dello stato dell’allenamento in tempo reale. IP68 impermeabile può soddisfare completamente il tuo uso quotidiano, come lavarsi le mani, sudare, ecc.

Multifunzione Orologio Uomo e Ampia Compatibilità: Questo orologio sportivo ha molti strumenti pratici come sveglia, previsioni del tempo, timer, cronometro, controllore musicale, controllo della fotocamera, promemoria per il sedentarismo, aggiungi contatti, calcolatrice, ecc. Lo orologio intelligente è compatibile con dispositivi iOS 9.0 e smartphone Android 6.0 o versioni successive.

Batteria di lunghissima durata: Lo orologio smartwatch è dotato di una batteria ad alta capacità e di un chip Bluetooth basso consumo energetico. Con la tecnologia di ricarica rapida magnetica, il dispositivo si ricarica completamente in sole 2 ore. Con una singola carica, può durare da 5 a 7 giorni, con un’autonomia in standby fino a 30 giorni. Forniamo un servizio post-vendita di alta qualità, in modo che possiate ricevere un aiuto professionale mentre vi godete una vita intelligente.