Femminilità Tossica? La Provocazione di Vannacci

Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, ha sollevato una controversa discussione sui social, chiedendo se anche la femminilità possa essere considerata tossica. La provocazione arriva dopo l’omicidio di una 31enne a Napoli, uccisa dalla sua compagna che poi si è tolta la vita.

Nel suo post su Facebook, Vannacci ha osservato che quando un uomo uccide una donna, il crimine viene spesso etichettato come femminicidio e viene coinvolta la questione della mascolinità tossica. Tuttavia, si chiede perché, nel caso di una donna che uccide un’altra donna in un contesto sentimentale, non vengano fatte le stesse riflessioni sulla “femminilità tossica”.

L’europarlamentare ha anche affermato che una delle cause di violenza è l’educazione di giovani percepiti come deboli, suggerendo che la valorizzazione della debolezza come virtù contribuisca a simili tragedie.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com