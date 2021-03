Antonio Granata è stato trovato morto suicida la mattina di martedì 16 marzo a Palagiano, paese a pochi chilometri da Massafra, dove la sera prima ha assassinato la moglie, Carolina Bruno, di 65 anni, e la suocera Lorenza Addolorata Carano, di 92. Lo ha fatto prima di avvertire i carabinieri e fuggire in auto.

I militari si erano messi subito sulle sue tracce dopo aver ricevuto la telefonata con la quale lui stesso raccontava del duplice omicidio nell’abitazione in cui convivevano i tre in via Leonardo da Vinci, nella periferia della cittadina in provincia di Taranto. Granata non aveva precedenti penali. L’assassinio sarebbe maturato dopo un acceso litigio, non il primo secondo alcune testimonianze.



L’uomo si è allontanato con la sua auto, una Seat Ibiza: ha staccato il telefono e ha fatto perdere le tracce. Il suo cadavere è stato trovato a Palagiano martedì mattina dopo le 8.

Già dopo il duplice omicidio, era scattata una vasta battuta dei carabinieri che aveva interessato tutta l’area di Massafra e vicinanze, un territorio caratterizzato da gravine e dirupi. Granata – secondo quanto si è appreso – ha compiuto gesti autolesionistici già nel lasciare la sua abitazione: conoscenti e vicini hanno provato invano a fermarlo.

Le armi del duplice delitto non sono state ritrovate nell’abitazione, segno probabilmente che l’uomo le ha portate con sè. La tragedia – secondo l’ipotesi più accreditata – è scaturita dopo una nuova lite in famiglia. La coppia viveva con l’anziana suocera nella stessa abitazione e non aveva figli. Il sindaco di Massafra, Fabrizio Quarto, ha parlato di comunità sconvolta per ciò che è accaduto.