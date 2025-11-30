Stefania Terrosi, l’ultima donna vittima di femminicidio in Italia, aveva scritto nelle sue note su Facebook “Vivi come se dovessi morire domani”. Questa frase sembra essere il motto della sua vita, che è stata tragicamente interrotta dal suo compagno, Antonio Iacobellis, con un colpo di pistola al petto nella sua villetta di Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve.

Stefania Terrosi aveva 59 anni e lascia un figlio di 35 anni. Era nata a Siena e aveva alle spalle un matrimonio conclusosi nei primi anni duemila. Le sue grandi passioni erano il ballo e gli animali, infatti si dedicava a cercare padroni per cuccioli soli e aveva due cani, Bella e Furio. Prendeva lezioni di bachata e salsa, ma da un anno aveva lasciato il gruppo con il quale era molto affiatata a Città della Pieve. Le amiche la ricordano come una persona allegra, sorridente e con una grande energia.

Lavorava da tre anni per una ditta di pulizie e anche negli appartamenti di alcuni conoscenti. Il giorno della sua morte era stata al lavoro dalle 7 alle 11, e dopo nemmeno mezz’ora, appena rientrata a casa, è stata uccisa da Antonio Iacobellis. Una sua collega ha raccontato di averla sentita al telefono poco prima della sua morte, e di aver notato che aveva la voce un po’ stanca.