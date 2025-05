Femminicidio Ilaria Sula: Mark Samson scaricato dall’avvocato

L’avvocato Fabrizio Gallo ha abbandonato la difesa di Mark Samson, accusato dell’omicidio di Ilaria Sula. Dopo aver assistito Samson nel collaborare con le autorità, Gallo ha scelto di ritirarsi a causa di divergenze sulla strategia di difesa: mentre il suo assistito ha optato per il silenzio, il legale sostiene l’importanza di affermare la verità per motivi etici.

Gallo ha richiamato l’impegno che aveva suggerito a Samson di seguire un percorso di verità, specialmente considerando la gravità delle accuse a suo carico. In una nota, ha dichiarato di non avere rimpianti e di aver operato nel rispetto della deontologia professionale, evidenziando la responsabilità di permettere a Samson di presentarsi in modo più credibile, anche se non giuridicamente vantaggioso.

Parallelamente, la madre di Samson, Nors Man Lapaz, è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Ha rivelato agli inquirenti di aver aiutato il figlio a ripulire la scena del crimine e ha descritto il suo comportamento dopo l’omicidio come inquietante. Le sue affermazioni sono in contrasto con la versione di Samson, secondo cui lei non era presente durante l’aggressione.

Le celle telefoniche, tuttavia, la collocano nell’appartamento al momento dell’omicidio. L’autopsia ha evidenziato segni di difesa sul corpo di Ilaria, suggerendo un tentativo di fuga. I genitori della vittima contestano le dichiarazioni di Samson e criticano aspramente il comportamento della madre, accusandola di complicità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it