Femminicidio: Ergastolo e le Parole di Schlein, Il Duro Contrasto con il PD

In vista dell’8 marzo, Giorgia Meloni punta sul disegno di legge (ddl) che introduce il delitto di femminicidio, punibile con l’ergastolo, e critica Elly Schlein. Attraverso un tweet di Fratelli d’Italia, la sinistra viene descritta come priva di idee concrete, accusando il Partito Democratico di usare il tema femminile a scopi propagandistici. Il tweet evidenzia la segretaria dem con un’espressione pensierosa e riporta le sue parole: “Non ci serve una premier donna se non fa niente per le donne”.

Il governo sta esaminando un ddl che riconosce il femminicidio come un nuovo reato specifico, distinto dagli altri omicidi. La proposta prevede pene che arrivano all’ergastolo per chi uccide una donna per motivi legati all’odio di genere o per limitare i suoi diritti. Un omicidio con tale motivazione comporterebbe una condanna a vita; negli altri casi, la pena minima è di 21 anni.

Il ddl prevede anche sanzioni più severe per reati come stalking, abusi domestici e violenza sessuale, mirati a rafforzare la protezione delle vittime, specialmente alla vigilia della Giornata internazionale della donna. Meloni sta lavorando con il Ministero della Giustizia e quello delle Pari Opportunità per garantire l’approvazione del ddl, che rappresenta solo un primo passo verso la creazione di un Testo Unico sulla violenza di genere.

Dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, il provvedimento dovrà passare al Parlamento, dove potrà subire modifiche prima di diventare definitivo. Il governo punta a una rapida entrata in vigore della legge, considerando i 113 femminicidi registrati in Italia nel 2024, di cui 99 in contesto familiare o affettivo.