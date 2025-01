Femminicidio e Suicidio a Gualdo Tadino: La Tragedia di Daniele Bordicchia ed Eliza Stefania

Gli inquirenti hanno confermato che Daniele Bordicchia ha ucciso la moglie Eliza Stefania Feru nella loro abitazione a Gaifana di Gualdo Tadino, per poi suicidarsi. Questo tragico evento è stato classificato come un caso di femminicidio-suicidio. Daniele, 39 anni, ha usato una Glock calibro 9 per sparare alla moglie, di 30 anni, e successivamente si è tolto la vita con la stessa arma. Le indagini condotte dai carabinieri non hanno evidenziato coinvolgimenti di altre persone e hanno escluso responsabilità esterne.

Bordicchia, che lavorava come vigilante, deteneva legalmente l’arma. I dettagli dell’incidente indicano che il dramma si è svolto nel salotto di casa, dove Daniele ha aperto il fuoco contro Eliza, operatrice socio-sanitaria presso il Serafico di Assisi, prima di recarsi in camera da letto per togliersi la vita. La coppia si era sposata solo lo scorso maggio e non avevano figli. Gli inquirenti hanno suggerito che la causa dell’accaduto possa derivare da dissidi coniugali, supportati da testimonianze di frequent liti tra marito e moglie.

Le reazioni della comunità sono state di shock e sconforto. Francesca di Maolo, presidente del Serafico, ha descritto Eliza come una persona brava che lavorava con i bambini. Una vicina ha descritto Daniele come un ragazzo dolce, ma fragile, lamentando come la sua azione fosse inaccettabile e sperando in un perdono divino per lui. Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha commentato che la tragedia ha colpito l’intera comunità e che non c’erano segnali premonitori riguardo a un epilogo così drammatico.

Il giorno del tragico evento, i genitori di Bordicchia sono stati i primi a scoprire i corpi quando si sono recati a casa del figlio per portare a spasso i suoi cani. Al momento, resta da chiarire il momento esatto in cui è avvenuta la tragedia, che potrebbe essere successa tra la notte del 4 e 5 gennaio o la sera precedente. Gli esami del medico legale saranno fondamentali per stabilire con certezza questa tempistica.