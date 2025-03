Femminicidio e Ergastolo: La Proposta di Legge sulla Violenza di Genere Spinta da Meloni

Il Consiglio dei ministri ha esaminato un disegno di legge (ddl) che introduce il reato autonomo di femminicidio, prevedendo pene che possono arrivare all’ergastolo per chi uccide una donna per motivi di odio di genere o per limitare la sua libertà. Inoltre, viene previsto un inasprimento delle pene per reati di stalking, violenza domestica e sessuale, con l’intento di rafforzare la tutela delle donne, specialmente in vista dell’8 marzo.

Attualmente, l’omicidio di una donna è considerato un reato aggravato solo se avviene in ambito familiare o affettivo. Il ddl stabilisce invece il femminicidio come reato specifico, da considerare priorità investigativa in caso di omicidi di donne. Se la legge viene approvata, chi commette femminicidio rischia l’ergastolo, mentre in altri casi la pena minima sarà di 21 anni di reclusione.

In aggiunta alla creazione del reato autonomo, il ddl propone nuove misure per proteggere le vittime, come aggravanti per maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e lesioni legate all’odio di genere. Si prevede anche che il pubblico ministero debba ascoltare la vittima su richiesta, mentre la vittima avrà diritto a essere informata sulle richieste di patteggiamento dell’imputato e sulle fasi del processo. La protezione nei casi di divieto di avvicinamento sarà potenziata, aumentando la distanza minima oltre i 500 metri attuali.

Il governo, sotto la guida della premier Giorgia Meloni, intende accelerare l’approvazione del ddl, in risposta a un fenomeno che ha visto nel 2024 l’uccisione di 113 donne in Italia, di cui 99 in contesti familiari o affettivi, ma il dibattito sull’efficacia dell’ergastolo come deterrente è acceso.