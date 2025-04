Femminicidio di Sara Campanella: L’Omaggio della Folla alla Camera Ardente – ‘Una Figlia di Tutti’

Una folla commossa ha reso omaggio a Sara Campanella, 22enne uccisa a Messina dal suo collega universitario Stefano Argentino, che ha confessato il femminicidio. La camera ardente è stata allestita nella chiesa Anime Sante di Misilmeri, paese in cui viveva la giovane. Il vicesindaco Agostino Cocchiara ha dichiarato: “Sara è figlia di tutti”. All’esterno della chiesa, è esploso un grido: “Sara vive”, seguito da un silenzio rispettoso. La madre di Sara, Cetty Zaccaria, ha descritto la figlia come “un angelo”. Un lenzuolo bianco fuori dalla chiesa ha riprodotto le parole di Sara sui social: “Mi amo troppo per stare con chiunque”, seguite da “Sara Campanella figlia di tutti noi”.

In un appello per un cambiamento, anche la segretaria provinciale della Cisl di Palermo e Trapani, Federica Badami, ha sottolineato l’importanza di educare gli uomini e di creare una rete tra famiglie e istituzioni. La salma di Sara è arrivata da Messina, mentre il funerale, celebrato dall’arcivescovo di Palermo, è previsto per lunedì.

Al funerale, il fratello Claudio ha ricevuto una maglia della squadra di calcio del Palermo con il nome di Sara, e i tifosi hanno esposto uno striscione per difendere le donne. Molti presenti hanno chiesto giustizia per Sara, esprimendo il desiderio che l’attenzione rimanga alta durante il processo contro Argentino, arrestato poche ore dopo l’omicidio, avvenuto mentre seguiva Sara, che lo implorava di lasciarla in pace. L’omicidio, avvenuto lunedì, è stato caratterizzato da una violenza che ha scosso profondamente la comunità.