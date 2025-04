Femminicidio di Sara Campanella: la madre di Stefano Argentino lo aiuta a fuggire dopo l’omicidio

La madre di Stefano Argentino avrebbe tentato di aiutare il figlio a scappare dopo l’omicidio di Sara Campanella, una studentessa di 22 anni uccisa a coltellate a Messina. Argentino ha confessato l’omicidio durante un interrogatorio, ammettendo di aver accoltellato Sara, ma senza fornire motivazioni chiare. Ha raccontato di aver cercato di avvicinarla per chiedere informazioni su un intervento chirurgico e per sapere perché non avesse risposto a un suo messaggio. Secondo le sue dichiarazioni, la reazione di Sara fu fredda e indifferente. Il giudice per le indagini preliminari, Eugenio Fiorentino, ha convalidato il fermo e disposto la detenzione di Argentino.

Il suo avvocato, Raffaele Leone, ha affermato che Argentino non ha mostrato segni di pentimento, evidenziando come il 26enne fosse confuso dalla situazione e scappato dopo il delitto senza un piano preciso. Nonostante la gravità della situazione, il legale ha deciso di rinunciare al mandato ricevuto dalla famiglia di Argentino.

Le indagini indicano che qualcuno avrebbe aiutato Argentino a fuggire dopo l’omicidio. Tra i documenti acquisiti, c’è anche un biglietto della madre, il quale suggerisce una sua intenzione di far fuggire il figlio, giustificando il suo allontanamento con la necessità di cure, nonostante non vi fossero problemi di salute accertati. Questo comportamento ha sollevato sospetti sulle modalità in cui Argentino ha cercato di sottrarsi alla giustizia dopo il tragico evento.