Femminicidio di Samia a Udine: l’ammissione sul braccialetto elettronico che non monitorava l’ex marito

Mohamed Naceur Saadi si trovava agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico per maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Aveva il permesso di uscire per due ore, durante le quali non era controllato dal dispositivo. In questo intervallo, ha ucciso Samia Bent Rajab Kedim, una 46enne tunisina di Udine e madre di tre figli, nell’appartamento in cui viveva. La donna è morta per ferite da arma da taglio inflitte dall’ex marito, che era stato precedentemente denunciato da lei.

Dopo il delitto, Saadi ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un’autocisterna, morendo nell’incidente. Gli agenti avevano ricevuto l’allerta dal braccialetto solo dopo che Saadi era già sceso di casa, il che ha complicato i soccorsi. Saadi, di 58 anni, già condannato, aveva già scontato un anno di detenzione preventiva e si trovava in regime di arresti domiciliari, con possibilità di uscire per necessità.

Il procuratore di Udine ha chiarito che il tipo di braccialetto non impediva a Saadi di muoversi, purché non superasse i limiti stabiliti. Il caso sottolinea le criticità del sistema di monitoraggio dei detenuti con misure restrittive, evidenziando come la libertà concessa possa rivelarsi fatale. La vicenda di Samia Bent Rajab Kedim si aggiunge all’elenco delle vittime di femminicidio in Italia, evidenziando la persistente realtà della violenza contro le donne nel paese.