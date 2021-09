L’interrogatorio di convalida dell’arresto di Pierangelo Pellizzari, il 61enne accusato dell’omicidio della moglie 30enne Rita Amenze, si terrà martedì tra le mura del carcere San Pio X di Vicenza dove l’uomo è rinchiuso dal pomeriggio di ieri.

Dopo una fuga durata più di 30 ore i carabinieri lo hanno sorpreso all’interno della casa disabitata dove viveva la madre e a pochi passi dalla sua abitazione di via Quargente a Villaga (Vicenza). Dopo l’arresto Pellizzari è stato condotto nella caserma di via Muggia ma davanti ai pm Hans Roderick Blattner e Angelo Parisi si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Gli investigatori contestano al 61enne le accuse di omicidio aggravato, porto abusivo di arma e minaccia aggravata. A questo si aggiunge anche il reato di rapina perché dopo aver sparato alla moglie almeno 3 colpi di pistola, uno alla schiena e due al volto, ha sottratto il portafoglio della 30enne. Le indagini proseguono ora per rintracciare l’arma del delitto, verificarne la provenienza e capire cosa Pellizzari avesse fatto prima dell’omicidio e fino alla momento dell’arresto, oltre che capire il movente ed eventuali coinvolgimenti di terze persone nelle ore della fuga.