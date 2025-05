Femminicidio di Martina Carbonaro: il duro commento di Crepet

Paolo Crepet ha commentato il femminicidio di Martina Carbonaro, una quattordicenne uccisa dal suo ex fidanzato Alessio Tucci, di 19 anni, ad Afragola. Crepet ha dichiarato che l’evento non dovrebbe sorprendere, poiché rappresenta una tragica continuità con i problemi sociali attuali. Intervistato dall’AGI, ha descritto il senso di stupore riguardo a questi crimini come “ingenuo”, sottolineando come la società stessa contribuisca a queste tragedie.

Martina è stata colpita a morte con una pietra, dopo che Alessio non aveva accettato la rottura della loro relazione. Dopo il delitto, il giovane ha nascosto il cadavere in un casolare abbandonato. Crepet ha evidenziato la mancanza di attenzione verso segnali di allerta nelle dinamiche giovanili, affermando che “nessuno si interessa di nessuno”. Inoltre, ha criticato l’immaturità degli adulti nel gestire simili situazioni.

Riguardo alle future manifestazioni contro la violenza di genere, Crepet ha espresso scetticismo, osservando che le fiaccolate solitamente non portano a cambiamenti sostanziali. Secondo lui, è fondamentale recuperare valori come ascolto e attenzione, piuttosto che accettare passivamente comportamenti violenti come normali. La morte di Martina ha scosso l’opinione pubblica, ma Crepet avverte che senza un cambiamento reale nelle regole e nella cultura sociale, eventi simili continueranno a verificarsi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it