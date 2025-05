Femminicidio ad Afragola: trovata morta Martina Carbonaro

Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, è stata trovata morta in un alloggio abbandonato vicino all’ex stadio Moccia. L’ex fidanzato, di qualche anno più grande, ha confessato il femminicidio dopo un lungo interrogatorio. Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe stata uccisa con colpi di pietra.

Martina era uscita per incontrare delle amiche e prendere un gelato, ma non è mai tornata a casa. La madre ha denunciato la scomparsa ai carabinieri nella serata di lunedì 26 maggio. Il corpo è stato rinvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, nascosto in un vecchio armadio. I carabinieri hanno concentrato le ricerche in quella zona dopo aver esaminato le immagini di videosorveglianza che riprendevano Martina.

Il rinvenimento del corpo ha attirato una folla di curiosi e i genitori sono accorsi sul posto. Le urla strazianti della madre hanno segnato l’epilogo di una triste vicenda. Nonostante le voci sul possibile ritrovamento di indumenti o del corpo circolassero già nel pomeriggio, inizialmente erano state smentite.

Attualmente, gli investigatori attendono i risultati dell’autopsia per chiarire ulteriormente le circostanze del decesso e stanno raccogliendo testimonianze e rivedendo le immagini delle telecamere. Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha espresso il suo cordoglio per la tragica morte della giovane, sottolineando l’orrore della violenza di genere.

Fonte: www.virgilio.it