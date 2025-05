Femminicidio ad Afragola: Meloni chiede svolta culturale

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato su X il femminicidio di Afragola, riguardante la giovane Martina Carbonaro, uccisa brutalmente dal suo ex fidanzato. Meloni ha espresso il suo rammarico, sottolineando che Martina, solo 14enne, aveva un futuro pieno di sogni e il suo omicidio rappresenta una violenza inaccettabile.

“La morte di Martina ci costringe a affrontare un male profondo, la violenza senza scrupoli che colpisce le donne, in particolare quelle più giovani”, ha affermato la premier. Ha inoltre inviato un abbraccio alla famiglia di Martina, richiedendo che la giustizia intervenga con severità e che le istituzioni non ignorino il problema.

Meloni ha ricordato i provvedimenti già approvati per contrastare la violenza di genere, ma ha avvertito che le norme da sole non saranno sufficienti senza una trasformazione culturale e sociale profonda. Ha riconosciuto progressi, ma ha ribadito la necessità di fare di più per combattere questa realtà, non solo per Martina, ma per tutte le donne.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com