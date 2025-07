Femminicidio: accordo bipartisan al Senato, cosa cambia?

Il Senato italiano ha trovato un’intesa bipartisan su un disegno di legge per l’introduzione del reato di femminicidio. La discussione, avvenuta dopo tensioni in merito alla riforma della giustizia, ha evidenziato un lavoro condiviso da tutte le forze politiche. Il testo, che sarà votato mercoledì 23, è il risultato di un accordo in commissione.

La modifica principale riguarda la definizione di femminicidio, che ora è stata precisata per includere atti di odio, discriminazione e controllo nei confronti delle donne. La senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del progetto, ha sottolineato come questa nuova formulazione renda il reato più utilizzabile in tribunale, rispondendo così alle sollecitazioni dei centri antiviolenza.

Durante la discussione, è emerso il riconoscimento della violenza maschile come un problema strutturale legato a una cultura patriarcale. Le senatrici e i senatori, citando la terminologia dei movimenti femministi, hanno evidenziato l’importanza di affrontare non solo le conseguenze ma anche le cause di questo fenomeno.

Tuttavia, le opposizioni hanno espresso preoccupazione per l’assenza di azioni preventive e di interventi culturali. Hanno sottolineato la necessità di investire nell’educazione, nella formazione dei magistrati e nei centri antiviolenza. Le richieste includono miglioramenti sul salario minimo, il congedo paritario e una riforma della narrazione legata alla violenza.

Recenti casi di femminicidio, come quello di Samantha Del Gratta, evidenziano che l’inasprimento delle pene da solo potrebbe non essere sufficiente a prevenire tali tragedie. L’attenzione si sposta quindi verso un cambiamento culturale più profondo e radicato nella società.