Femminicidio a Venaria Reale: Il Tragico Destino di Cinzia Daries e il Suicidio di Pietro Quartuccio

Femminicidio a Venaria Reale, alle porte di Torino: Cinzia Daries, 51 anni, è stata uccisa dal marito Pietro Quartuccio, 56 anni, che ha tentato di suicidarsi assumendo una dose elevata di psicofarmaci. Le indagini sono iniziate dopo che la sorella di Quartuccio ha contattato i servizi d’emergenza non riuscendo a mettersi in contatto con lui.

Il 9 febbraio, i carabinieri hanno trovato il corpo di Cinzia con ferite da coltello alla schiena e al petto, riversa in una pozza di sangue nel bagno. Dopo molteplici tentativi di bussare, i militari sono riusciti a entrare grazie ai vigili del fuoco. Pietro Quartuccio era presente e in stato confusionale. La tragedia è avvenuta in un edificio di via Guido Gozzano a Venaria Reale; Pietro, disabile e su sedia a rotelle, è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove è piantonato e non è in pericolo di vita.

L’inchiesta, coordinata dal pm di Ivrea, Mattia Cravero, sta esplorando le liti tra i coniugi come possibile movente. Non ci sono state precedenti denunce né i coniugi erano noti alle forze dell’ordine. Quando Quartuccio sarà in grado di parlare, gli investigatori cercheranno di capire cosa ha scatenato la violenza. Il coltello utilizzato per l’omicidio è stato ritrovato parzialmente ripulito.

Questo caso si inserisce in un contesto più ampio di violenza di genere che continua a preoccupare, con altri recenti episodi di femminicidio in Italia.