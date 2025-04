Femminicidio a Samarate: Marito arrestato dopo aver ucciso la moglie a coltellate nel cortile condominiale

Femminicidio a Samarate, in provincia di Varese, dove una donna di 57 anni, identificata come Teresa Stabile, è stata uccisa a coltellate dal marito, Vincenzo Gerardi, di 57 anni. L’episodio si è verificato mercoledì 16 aprile intorno alle 18:45 nel cortile del condominio in via San Giovanni Bosco. I parenti della vittima hanno allertato i servizi sanitari del 118, ma nonostante l’intervento, Teresa è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale a Legnano.

L’aggressione è avvenuta mentre la donna scendeva dall’auto e il marito l’attendeva. Gli inquirenti hanno riferito che la coppia era in fase di separazione. I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio sono intervenuti immediatamente e, dopo aver avviato le ricerche, hanno trovato Gerardi in via Torino, dove è stato immobilizzato con un taser e arrestato.

La morte di Teresa Stabile si inserisce in un preoccupante trend di violenza di genere in Italia, con 17 femminicidi registrati solo nel primo trimestre del 2025. Sebbene ci sia stato un calo rispetto allo stesso periodo del 2024, in cui si erano contati 26 femminicidi, la situazione rimane allarmante. Gli omicidi complessivi nel primo trimestre di quest’anno sono stati 57. Negli ultimi mesi, altri casi di femminicidio hanno colpito il paese, tra cui l’omicidio di Ilaria Sula, una studentessa di 22 anni uccisa a Roma dal suo ex fidanzato.