Femminicidio a Paupisi: la tragedia di Elisa Polcino

Le urla di Elisa Polcino si sentivano frequentemente, un segnale di tensioni familiari che un vicino non esita a sottolineare dopo il femminicidio avvenuto a Paupisi, nel Beneventano. Elisa è stata uccisa nella sua casa, e il marito Salvatore Ocone è stato fermato a Campobasso dopo essere fuggito.

Le indagini sono concentrate sui due figli minorenni, di 15 e 16 anni, la cui sorte desta preoccupazione. Salvatore Ocone, 57 anni, è sospettato di aver ucciso Elisa, trovare il suo corpo è stato possibile grazie alla suocera, che vive nello stesso edificio. Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra i coniugi sarebbe scoppiata la mattina del 30 settembre; Elisa è stata colpita ripetutamente alla testa e al volto con una pietra.

Dopo l’aggressione, Ocone è fuggito con i figli, utilizzando la sua auto. Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato grazie a un elicottero, e sono intervenute prontamente per fermarlo. Si narra che il figlio di 16 anni potrebbe essere morto e la figlia di 15 anni sarebbe gravemente ferita.

Inizialmente, la situazione familiare era descritta come serena. Alcuni vicini e il sindaco hanno affermato che non c’erano segnali di violenza. Tuttavia, un vicino ha smentito questa narrazione, descrivendo una famiglia nota per i conflitti e le tensioni, e ha commentato che le urla di Elisa erano dissonanti rispetto all’immagine di normalità fornita da altri. Secondo lui, i problemi familiari erano evidenti e riconoscibili da tutta la comunità.