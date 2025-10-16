Femminicidio a Milano: il drammatico caso di Pamela Genini

Pamela Genini ha avvertito il pericolo imminente quando ha visto Gianluca Soncin, il suo ex compagno, entrare in casa con una copia delle chiavi fatta di nascosto. Durante una telefonata con il suo precedente fidanzato, ha esclamato: “Aiuto. Ho paura. È entrato, chiama la polizia”. I vicini hanno sentito il suo grido disperato di aiuto, mentre la polizia tentava di forzare la porta, ma per lei era già troppo tardi.

La giovane, 29 anni, è stata assassinata sul suo terrazzo con 24 coltellate. Nonostante fosse riuscita a rispondere al citofono, fingendo un ordine di consegna, Soncin è riuscito a colpirla prima che gli agenti potessero intervenire. Una volta all’ospedale, dopo aver tentato di suicidarsi, è stato arrestato e accusato di omicidio aggravato.

Le indagini rivelano che Pamela viveva una realtà di violenza, nonostante l’immagine patinata che mostrava sui social. Aveva confidato alle amiche che temeva per la sua vita e diceva: “Se lo lascio, mi uccide”.

Soncin aveva una storia di comportamenti aggressivi e violazioni ai danni di Pamela, che includevano minacce di morte e violenza fisica. Nonostante i segnali d’allerta, Pamela non è riuscita a scappare e aveva già programmato di allontanarsi.

L’ex fidanzato, Francesco, ha spiegato che le ultime parole di Pamela indicavano un omicidio premeditato, avvertendo dell’importanza di denunciare tali situazioni di violenza. Il giudice ha descritto il caso come “agghiacciante”, evidenziando le vessazioni e le minacce che la giovane aveva subito prima di perdere la vita.