“Trema. Ha la coda sempre tra le gambe, si spaventa per ogni rumore, anche se qualcuno parla con voce un po’ più alta. Si fida solo di me, figura femminile”. Ricky è il cane di Carolina Bruno, la 55enne assassinata a Massafra assieme alla mamma, Lorenza Scarano, di 91, il 15 marzo dal marito poi suicida, Antonio Granata. È un volpino di circa otto anni traumatizzato da ciò che ha visto quella sera in via Leonardo da Vinci. Ha perso la padrona e anche la persona alla quale forse era più affezionato.

“I familiari della signora Bruno – racconta Mary Bello, volontaria dell’associazione Massafra Unita&Solidale che lo ha in custodia – raccontano che fosse molto legato alla signora Enza, che persino dormiva accanto a lei. Ha subito uno shock e ora si fida solo di me. Lo avremo in custodia per 60 giorni, poi potrà essere affidato, con preaffido, ed eventualmente adottato, ma non vogliamo che subisca altri traumi. Se non ci saranno le condizioni adatte, rimarrà qui con noi. I parenti delle vittime purtroppo possiedono già cani adulti e non sarebbe compatibile l’adozione di Richy con la loro convivenza. I familiari ci stanno comunque aiutando, fornendo cibo e tutto il necessario per curarlo, sono persone attente e gentili”.

Ricky cerca nei limiti del possibile un’altra famiglia, che dovrà comunque attendere le procedure previste per l’eventuale adozione. Molte richieste sono già arrivate all’associazione, ma Mary Bello ribadisce: “Faremo di tutto perché possa superare lo shock e vivere una vita tranquilla”.